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وزارة التخطيط تدعو للبقاء في المنازل خلال يومي 20 و21 من الشهر الحالي لاجراء التعداد السكاني.


دعت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، الحكومة العراقية الى البقاء في المنازل خلال يومي 20 و21 من الشهر الحالي لاجراء التعداد السكاني.

وقالت وزارة التخطيط في بيان ان " نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم اليوم، ترأس الاجتماع الاول لخلية التعداد السكاني الإعلامية". 

وأكد تميم على "الدور الاساسي للاعلام في انجاح مشروع التعداد العام للسكان والمساكن المقرر اجراؤه في الاسبوع المقبل"، مشيرا الى ان "مشروع التعداد يمثل استحقاقا وطنيا مهما ، ذلك لان العراق لم يشهد اجراء تعداد سكاني شامل منذ عام 1987". 

وتابع ان "الوزارة انهت جميع استعداداتها لتنفيذ التعداد يومي 20-21 من هذا الشهر"، داعيا "وسائل الاعلام الى اخذ دورها في تهيئة الاجواء المناسبة لنجاح هذا المشروع". 

واشار الوزير الى "وجوب تواجد الاسر في منازلها في يومي التعداد من اجل ان تكون البيانات صحيحة ودقيقة، لانها في نهاية المطاف ستخدم المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وفي مجال السكن والعمل وغيرها".

 وشهد الاجتماع مناقشة تفاصيل الخطة الاعلامية للتعداد والخطوات المقبلة، ودور المؤسسات الاعلامية في تنفيذ الخطة.

 وحضر الاجتماع ممثلون عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وشبكة الاعلام العراقي، وهيأة الاعلام والاتصالات وخلية الاعلام الامني، وممثلو عدد من القنوات الفضائية. 

كما حضره رئيس هيأة الاحصاء، ضياء عواد كاظم، وكبير مستشاري صندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق

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وزارة التخطيط تدعو للبقاء في المنازل خلال يومي 20 و21 من الشهر الحالي لاجراء التعداد السكاني.
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