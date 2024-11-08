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تعديل الرواتب التقاعدية لشهداء الحشد الشعبي


صرّح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، عن تعديل الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء والجرحى ليصبح نفس راتب المقاتل الذي في الخدمة، حيث ذكر الفياض في بيان، ان "المشمولين بهذا التعديل هم ذوي الشهداء كافة وكذلك الجرحى ممن لديهم نسبة عجز 75 بالمئة فما فوق وسيتم إطلاق الراتب حسب التعديل الجديد خلال شهر كانون الاول لعام 2024".

وأوضح، ان "هذه الزيادة ما هي إلا جزء يسير يقدم لهؤلاء الذين بذلوا الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن والمقدسات واستجابة لنداء المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (حفظه الله)، ويأتي ضمن سعي الهيئة المستمر لتقديم المزيد من الخدمات لهذه الشريحة المضحية".

وتم هذا التعديل بعد جهود بذلتها دائرة الادارة والمالية في الحشد الشعبي مع هيئة التقاعد الوطنية بأشراف مباشر من قبل فالح الفياض، بحسب البيان.

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