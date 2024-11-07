كربلاء تعلن اكتمال مرحلة الترقيم والحصر استعدادا للتعداد العام

أعلن مدير إحصاء محافظة كربلاء المقدسة عباس المسعودي، اليوم الخميس، عن اكتمال مرحلة الترقيم والحصر ضمن استعدادات التعداد السكاني العام، حيث ذكر المسعودي في تصريح لقناة السومرية، ان "فرق التعداد العام في محافظة كربلاء المقدسة أكملت مرحلة الترقيم والحصر للسكان والمساكن والتي استمرت لمدة شهرين في عموم ارجاء المحافظة".

وتابع: "من المخطط ان تبدأ مرحلة العد وهي المرحلة الأخيرة من التعداد العام ومن المؤمل ان تبدأ في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني ولغاية العاشر من شهر كانون الثاني".