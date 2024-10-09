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خبير قانوني يطالب بتجريم اسرائيل دولياً وقضائياً بسبب خطاب الكراهية وازدراء الاديان


طالب الخبير القانوني المستشار سالم حواس ، المحاكم الدولية والامم المتحدة ووزارة الخارجية العراقية ، بملاحقة الكيان الصهيوني فوراً بعد نشره صورة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ضمن قائمة المستهدفين ، مبينا :" ان ذلك العمل يشكل جريمة كبرى من جرائم القانون الدولي العام ومخالفة للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية وميثاق الامم المتحدة العام 1945 ".

وقال حواس في بيان :" ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966 ، خاصة المادة (20 فقرة 2) ، يحظر اية دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية وتشكل تحريضاً على التمييز والعداوة والعنف".

واضاف : " مع يقيننا بازدواجية المعايير الدولية ، لكن من باب القاء الحجة على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية ، فان الاقدام على مثل هكذا استفزاز للمشاعر الانسانية هو انتحار للقانون الدولي وقضائه بل هو ازاحة تامة لمفهوم التعايش السلمي بين الاديان ".

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