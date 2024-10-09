مستنكرا الاساءة للمرجعية .. المندلاوي: الكيان الصهيوني يدفع المنطقة الى حافة صراع ديني يخدم اجنداته وتوجهاته

اعرب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، عن ادانته الشديدة لما نشرته وسائل اعلام صهيونية من اساءة لصورة المرجعية الدينية العليا في العراق، والتي تعكس حجم الخبث لهذا الكيان الشيطاني الساعي الى النيل من مراجع ورموز وقادة الامة، معتبرًا ذلك يأتي ضمن سلسلة جرائم الكيان الغاصب ومخططاته الدنيئة في استهداف حرمات المسلمين ومقدساتهم.

واكد المندلاوي في بيان اليوم:" ان مجلس النواب يرفض اي تطاول على مقام المرجعية الدينية العليا في العراق والعالم، والتي كان لها الدور الكبير والاساس طوال مسيرتها في ترسيخ قيم المحبة والتعايش السلمي بين الشعوب، وخلاص دول العالم من براثن التطرف والارهاب والتوحش"،

مضيفًا :" ان هذا الكيان العنصري ، المسكوت عن جرائمه من اغلب دول العالم، يدفع المنطقة الى حافة صراع ديني يخدم اجنداته وتوجهاته المتشددة، وان على العالم ردعه وايقاف شروره عن شعوب المنطقة"