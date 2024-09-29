الأخبار

المقاومة العراقية تضع 3 شروط لاتفاقية انسحاب القوات الاجنبية


حددت المقاومة العراقية، اليوم الأحد، (29 أيلول 2024)، ثلاثة شروط لاتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وقالت المقاومة في بيان، إن "قضية خروج القوات الأجنبية كافة من العراق -بما فيها الأمريكية-من أهم الأهداف التي وضعتها الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية نصب أعينها، وبذل رجالها التضحيات والأنفس فداءً وقربانا لسيادة دولتنا وكرامة شعبنا".

وأضاف "مع ترحيبنا بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية الموقرة لإخراج ما يسمى بـ (قوات التحالف الدولي) من البلاد، إلا أننا نعتقد أن الطرف الأمريكي غير صادق، وأنه يحاول تسويف الموضوع، لكسب الوقت".

وأكد المقاومة الاسلامية "موقفها الذي أوصلناه سابقا إلى رئيس مجلس الوزراء، وقادة الإطار التنسيقي المحترمين، وهو أن الاتفاقية التي يراد عقدها يجب تضمينها صراحة ثلاث نقاط أساسية، وهي: 

الأولى: أن يكون الخروج شاملاً ووفق جدول زمني واضح ومتفق عليه. 

الثانية: أن لا تكون عملياتهم -التي يريدون القيام بها داخل الأراضي السورية انطلاقا من الأراضي العراقية-مخالفة للدستور العراقي وعلاقة حسن الجوار بين الدولتين العراقية والسورية.

الثالثة: عدم منح الحصانة للقوات العسكرية الأجنبية أيا كانت مسمياتها.

ونوهت الى انه "وبخلاف هذه الشروط فان المقاومة غير معنية بأي اتفاق لا يتضمن ما ذُكر أعلاه".

وكان بيان أمريكي عراقي مشترك، قد أعلن أول أمس الجمعة، انتهاء مهمة التحالف في العراق خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر أيلول 2025" لافتا الى ان "المهمة العسكرية للتحالف في سوريا ستستمر حتى سبتمبر أيلول 2026".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المقاومة العراقية تضع 3 شروط لاتفاقية انسحاب القوات الاجنبية
النائب رائد المالكي يطلب موافقة عائلة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لنقل جثمانه الطاهر الى كربلاء ودفنه فيها.
شمول خمس محافظات بخطة الجهد الخدمي لسنة 2025
وزير الداخلية يؤكد أهمية العمل الإقليمي للقضاء على المخدرات
وزارة العمل: المباشرة بإطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية والمنحة الدراسية
السيد رئيس الوزراء ينقل تعازي العراق الى ميقاتي باستشهاد السيد حسن نصر الله
وزارة التربية تعلن ضوابط قبول الطلبة اللبنانيين النازحين في المدارس العراقية
بيان مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بمناسبة استشهاد العلاّمة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله.
الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا طارئا بعد استشهاد السيد حسن نصر الله(رضوان الله تعالى عليه)
حداداً على استشهاد سيد المقاومة، محافظات تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك