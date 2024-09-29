المقاومة العراقية تضع 3 شروط لاتفاقية انسحاب القوات الاجنبية

حددت المقاومة العراقية، اليوم الأحد، (29 أيلول 2024)، ثلاثة شروط لاتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

وقالت المقاومة في بيان، إن "قضية خروج القوات الأجنبية كافة من العراق -بما فيها الأمريكية-من أهم الأهداف التي وضعتها الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية نصب أعينها، وبذل رجالها التضحيات والأنفس فداءً وقربانا لسيادة دولتنا وكرامة شعبنا".

وأضاف "مع ترحيبنا بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية الموقرة لإخراج ما يسمى بـ (قوات التحالف الدولي) من البلاد، إلا أننا نعتقد أن الطرف الأمريكي غير صادق، وأنه يحاول تسويف الموضوع، لكسب الوقت".

وأكد المقاومة الاسلامية "موقفها الذي أوصلناه سابقا إلى رئيس مجلس الوزراء، وقادة الإطار التنسيقي المحترمين، وهو أن الاتفاقية التي يراد عقدها يجب تضمينها صراحة ثلاث نقاط أساسية، وهي:

الأولى: أن يكون الخروج شاملاً ووفق جدول زمني واضح ومتفق عليه.

الثانية: أن لا تكون عملياتهم -التي يريدون القيام بها داخل الأراضي السورية انطلاقا من الأراضي العراقية-مخالفة للدستور العراقي وعلاقة حسن الجوار بين الدولتين العراقية والسورية.

الثالثة: عدم منح الحصانة للقوات العسكرية الأجنبية أيا كانت مسمياتها.

ونوهت الى انه "وبخلاف هذه الشروط فان المقاومة غير معنية بأي اتفاق لا يتضمن ما ذُكر أعلاه".

وكان بيان أمريكي عراقي مشترك، قد أعلن أول أمس الجمعة، انتهاء مهمة التحالف في العراق خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر أيلول 2025" لافتا الى ان "المهمة العسكرية للتحالف في سوريا ستستمر حتى سبتمبر أيلول 2026".