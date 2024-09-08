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قوة مشتركة من الحشد والقوات الأمنية تنفذ عملية أمنية شرق نينوى


نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأحد، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي وتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شرق نينوى .

وشاركت في العملية أقسام العمليات والاستخبارات والإعلام واللواء 21 و59 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد ومعاونية الاستخبارات والمعلومات وهندسة المتفجرات والاعلام والاتصالات والطبابة وقطعات الفرقة 16للجيش وقيادة شرطة نينوى وكافة الوكالات الأمنية.

وشملت العملية تفتيش الوديان والجزرات الوسطية وقرى (الحاصودية، كهارة، العدالة، المخلط).

وتواصل قيادة الحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية عملياتها الاستباقية لمنع أي محاولة إرهابية تستهدف أمن وسلامة المواطنين"

 

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