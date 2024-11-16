إصابة ضابط بالجيش ومدني بـ"دكة عشائرية" في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بإصابة ضابط في الجيش العراقي ومدني إثر نزاع عشائري بقضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر ، أن قوة امنية وصلت الى مكان "دكة عشائرية" في محاولة لفض واعتقال المنفذين لـ"الدكة العشائرية" على منزل ضمن حي المرتضى بقضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد، لكن ذلك أسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم منسوب للجيش ومدني صادف مروره لحظة وقوع الحادثة.

فيما لاذ المنفذون بالفرار في حين تجري الاجهزة الامنية البحث عنهم، بحسب المصدر.