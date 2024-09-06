الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه للإتفاق العراقي- التركي ويؤكد وجوب الانسحاب التام للقوات التركية

أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، (6 أيلول 2024)، عن رفضه للإتفاق العراقي- التركي" مؤكداً "وجوب الانسحاب التام للقوات التركية" من الأراضي العراقية.

وذكر بيان لمكتبه، ان الشيخ الخزعليّ، أكد خلال استقباله، في مكتبه ببغداد، ممثل وزارة الخارجية التركي، (علي رضا كوناي)، والوفد المرافق له، والذي ضمّ سفير تركيا الجديد في العراق أنيل بورا يونان، "على ضرورة إيجاد قواعد حقيقية للثقة بين البلدين الجارين،"

مُشيراً إلى "وجوب الانسحاب التام، للقوات العسكرية التركية الموجودة في العراق، وأن تكون جميع الأراضي تحت سيطرة القوات العراقية، لتتمكن من فرض السيادة والأمن عليها".

وصرح الشيخ الخزعلي "بوضوح عن رفضه لما يسمى بمذكرة الإتفاق العراقي التركي، التي تمّ توقيعها مؤخراً كونها لاتحقق حلاً جذرياً للقضايا العالقة بين البلدين" بحسب البيان.

وشدد، على "ضرورة وضع خريطة طريق شاملة وجدية، لمناقشة انسحاب القوات التركية، كخطوة أساسية لمد جسور الثقة، وتحقيق سيادة العراق، كما تحدث للوفد التركي عن القدرات الحقيقية للقوات العراقية، في ضبط الحدود من خلال التجارب، التي جرت على الحدود السورية بعد الانتصار على زمر داعش الإرهابية،" مُؤكداً، أنّ "هذه التجارب العراقية الناجحة، يمكن أن تتكرر على الحدود بين البلدين، وبالتعاون مع القوات التركية بعد انسحابها من العراق".

من جانبه، أبدى ممثل الخارجية التركية، "اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع العراق على جميع المستويات، وأكد أنّ تركيا تسعى للتوصل إلى حلول توافقية تَحفظ مصالح البلدين، وتُعزز من التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما فيها الأمنيّة".

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن في 16 من آب الماضي، عن توقيع أنقرة وبغداد مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التركية أنقرة، مع وزير الخارجية فؤاد حسين، عقب الاجتماع الرابع للآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين، ان "مذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وقعها وزيرا دفاع البلدين،" مؤكداً، أن "لها "أهمية تاريخية".