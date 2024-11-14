التعليم العالي تصدر أمرا وزاريا بتعيين 908 من حملة الشهادات العليا والأوائل

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمرا وزاريا بتعيين (908) من حملة الشهادات العليا والأوائل على ملاك مركز الوزارة استنادا إلى القرارات والتشريعات النافذة.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيانها، الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) ونسخة ملونة عدد (2) وصورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/10/17عند التاسعة صباحا في المراكز الإرشادية ولغاية عشرة أيام عمل.

لمتابعة الأمر الوزاري والأسماء: (اضغط هنا)