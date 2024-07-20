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تحرك نيابي لإصدار قرار بشأن قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب "وثيقة"


دعا النائب هادي السلامي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، رئاسة مجلس النواب باصدار امر نيابي يلزم الحكومة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي مع سلم الرواتب من الحكومة.

واشار السلامي بحسب وثيقة ، الى انه "تضامنا مع أبنائنا وأخوتنا الموظفين في الدوائر ذات الرواتب المتدنية وحرصا منا على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين شرائح موظفي العراق في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية راجين تفضلكم بالاطلاع والموافقة على عرض الموضوع في جلسة اليوم لاصدار امر نيابي يلزم الحكومة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي مع سلم الرواتب والذي تم سحبه سابقا من مجلس النواب".

وكشف عدد من النواب، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن التحرك لإقرار سلم الرواتب، فيما أشاروا الى انه سيتم اتخاذ خطوات أخرى تجاه هذا القانون.

وقال النائب رائد المالكي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع عدد من النواب، بمبنى البرلمان وحضرته "بغداد اليوم"، ان "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي كان في مجلس النواب، حيث يضم هذا المشروع 4 قوانين منها قانون سلم الرواتب"، مبينا ان "مشروع القانون سحب من قبل الحكومة ومجلس الوزراء ولم يتم ارجاعه رغم المطالبات المتكررة من قبل النواب".

وجدد المالكي "المطالبة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي"، لافتا الى ان "موضوع سلم الرواتب ليس لدى مجلس النواب، وان تأخير اقراره بسبب الحكومة".

واكد ان "مجلس النواب مستعد لمناقشة مشروع أي قانون ترسله الحكومة لتحقيق العدالة والانصاف والدفاع عن جميع الفئات بشكل متساو بما يحفظ مصالحهم جميعا".

من جانبه اكد النائب امير المعموري خلال المؤتمر، ان "الكثير من الدوائر والوزارات تعتبر بيئة طاردة، بسبب عدم العدالة الاجتماعية حول سلم الرواتب"، مبينا ان "هناك مظلومية كبيرة للعديد من الموظفين منهم عقود 315 والاجراء اليوميين".

 وخاطب المعموري الموظفين بالقول انه "من واجبنا هو حقوق الكثير من الموظفين، حيث نعمل وفق الدستور والقوانين المشرعة، وستكون هناك خطوات أخرى بخصوص سلم الرواتب كي تكون الصورة واضحة امام الموظفين بالدوائر الحكومية".

 وذكر ان "النواب لم يكونوا في غفلة عن هذا الموضوع"، موضحا ان "هناك الكثير من المخاطبات وجمع التواقيع لغرض تعديل هذا السلم والمطالب به وتوفير التخصيصات المالية".

 وأشار الى "السعي مع باقي النواب لإكمال هذا الملف واقراره لتحقيق العدالة الاجتماعي لكافة الموظفين".

وخرج صباح اليوم السبت، الآلاف من الموظفين باتجاه المنطقة الخضراء للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

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تحرك نيابي لإصدار قرار بشأن قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب "وثيقة"
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