"أبو عبيدة" يتحدث عن المقاومة في ثلاث دول: توحدت لنصرة القدس

اعتبر الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، أن جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن توحدت لنصرة القدس، فيما أشار الى أن جرائم الاحتلال بلغت ذروتها بالتطهير والإبادة الممنهجة.

وقال أبو عبيدة في كلمة له، "لا يزال شعبنا يتعرض للعدوان والإبادة الجماعية عقابا له على تمسكه بأرضه وجرائم الاحتلال بلغت ذروتها بالتطهير والإبادة الممنهجة في الضفة والقدس وقطاع غزة".

وأضاف أن "طوفان الأقصى لم يكن بداية مقاومتنا لعدوان الاحتلال بل كان انفجارا في وجه جرائم العدو، وما زلنا نقاتل في غزة دون دعم خارجي وما زال شعبنا صامدا بلا غذاء ولا دواء".

وشدد أبو عبيدة "مجاهدونا يقاتلون منذ 9 أشهر ويكسرون جيش العدو المدعوم من الولايات المتحدة وبريطانيا"، مؤكداً أن "جيش الاحتلال يستخدم المدنيين دروعا بشرية ويقصف البيوت ويستبيح المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس".

وتابع أنه "لا مكان في غزة لقوات تتحصن في البيوت كاللصوص ولا لضباط يختبئون وراء المدرعات"، لافتاً الى أن "جبهات المقاومة في لبنان والعراق واليمن توحدت لنصرة القدس وضمير أمتنا الجمعي ينحاز لهذه المقاومة".