السوداني : الحكومة حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والاسناد للجيش ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته

اكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني :" ان الحكومة حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والاسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته ".

وقال السوداني في كلمة بالاحتفال المركزي بالذكرى الرابعة بعد المائة لتأسيس الجيش العراقي :" ان الجيش العراقي مر بمنعطفات وتحولات، وعاش لسنوات أسير السياسة والحروب العبثية، بسبب تسلط النظام الدكتاتوري، ليخوض حروباً لا أخلاقية أنهكته وجعلته مفككاً، ووقف الكثير من رجال القوات المسلحة في ذلك الوقت ضد النظام المباد، وتعرضوا بسبب هذا الموقف للإعدام والتنكيل".

واضاف :" بعد بزوغ فجر الحرية على العراق، عاد جيشنا ليكون في المكانة التي تليق به، ويكون مدافعاً عن وطنه وشعبه.ومع سقوط النظام الدكتاتوري لم يعد الجيش أداة بيد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد".

واوضح انه :" حين ضرب الإرهاب العراق، كان الخيار الأول والأمثل هو إعادة بناء جيشنا، وجمع كل عناصره الوطنية المهنية، وإسناد وجود الدولة العراقية ومؤسساتها.وتوسعت وحدات وتشكيلات هذا الكيان الوطني الدستوري، لتصبح بحجم التحديات، ومتطلبات المرحلة، والخطر الذي يهدد الوطن".

وتابع السوداني :" ان جيشنا البطل خاض ، خلال سنوات ما بعد الدكتاتورية ، الكثير من المنازلات، وقدم التضحيات، مسترشداً بعقيدة وطنية وإنسانية تحكمها القوانين ومبادئ حقوق الإنسان.ولم يبخل أبناء جيشنا لا بالأرواح ولا بالدماء من أجل أن يبقى كل عراقي مرفوع الراس، يفتخر بما خاضهُ جيشنا من اجل الأمن والاستقرار ".

واشار الى :" ان الحكومة حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين، وعملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد. واجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التي ساعدتنا في الحرب على داعش، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا".

وشدد على :" ان رعاية عوائل شهداء الجيش، والاهتمام بالجرحى مسؤولية والتزام أخلاقي من قبلنا، وجعلت الحكومة واجب رعاية أبناء جيشنا في مقدمة الواجبات، لأنّ العراق عاد اليوم الى مكانته الطبيعية دولة محورية بفضلهم ".

وأطلق السوداني، بهذه المناسبة، الاعمال التنفيذية في مشروع مدينة (6 كانون) السكنية التي ستشيد في معسكر التاجي، الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع، كما افتتح عدداً من مشاريع البنى التحتية للوزارة، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً وجه من خلاله بتخصيص قطع أراض لتوزيعها على ابناء وزارة الدفاع في باقي المحافظات، مؤكدا أن كل ما يتم تقديمه للجيش هو استحقاق وليس منة أوتفضلاً من أحد .

وحيا القائد العام للقوات المسلحة ذكرى التأسيس للجيش العراقي، الذي ترافق مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة، حيث ولد أول تشكيل للقوات المسلحة قبل 104 سنوات ليصبح الجيش عنواناً بارزاً ومن بين أهم ملامح الدولة، وصار وجوده تأكيداً على فكرة الاستقلال، وحماية السيادة العراقية