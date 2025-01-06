الشيخ همام حمودي: من اعمدة اي دولة مستقرة جيش قوي بإيمانه بدولته

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشـيخ همــام حمودي، اليوم الاثنين، الحرص على ان ينال الجيش العراقي موقعه وهيبته وخصوصيته، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية هي من نسيج مجتمعنا العراقي بكل ألوانه القومية والدينية والمذهبية.

وذكر الشيخ حمودي، في بيان:" ان من اعمدة اي دولة مستقرة ومهابة، جيش قوي بإيمانه بدولته، ومتمكن بقدراته وإمكانياته، وهدفه الأول حفظ سيادة البلد وحدوده ورد العدوان".

واضاف :"من اجل عراق مقتدر، نحرص على أن ينال جيشنا موقعه وهيبته وخصوصيته، فقواتنا الأمنية والعسكرية هي من نسيج مجتمعنا العراقي بكل ألوانه القومية والدينية والمذهبية وتعتز بعراقيتها قيماً وتاريخاً وأخلاقاً".

وتابع: "حيا الله جيش العراق في ذكرى تأسيسه الرابعة بعد المئة، والذي ما زالت مآثره في فلسطين موضع فخر أبنائها والعرب ويرتهب منها قتلة الشعوب