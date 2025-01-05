بطريقة بوليسية.. التصوير الكامل لاقتحام مسلح لجامعة الإسراء

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، معلومات جديدة عن القبض على أحد طلبة كلية الإسراء وسط بغداد اقدم على إصابة حارس في الكلية واثنين من الطلبة.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوة من قيادة شرطة بغداد الرصافة، تمكنت من القاء القبض على احد طلبة كلية الإسراء في بغداد"، مبينة ان "عملية القاء القبض بحق هذا الطالب نتيجة قيامه بإطلاق النار على أحد حراس الكلية واثنين من الطلبة بسبب مشاجرة حصلت بينهم" .

وأضافت الوزارة، أن "القيادة شرعت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة "، مؤكدة أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وجرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".