"المهاجم ليس طالبا".. التفاصيل الكاملة لحادثة إطلاق النار بجامعة الإسراء

كشف مصدر أمني في بغداد، اليوم الأحد، التفاصيل الكاملة لحادثة إطلاق النار داخل جامعة الإسراء وسط بغداد، مبينا ان الشخص المهاجم ليس طالبا، فيما أكد إصابة 6 أشخاص بينهم طالبة.

وقال المصدر إنه "عند الساعة 12 ظهرا من تاريخ اليوم وردت معلومات تفيد بوجود مشاجرة واطلاق نار ضمن محلة ۱۰۳ بالتحديد داخل الحرم الجامعي لكلية الاسراء".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدت الى اصابة 6 اشخاص من قبل المتهم من تولد عام 2005 يعمل كاسبا يسكن منطقة العبيدي شرقي العاصمة، وليس طالبا كما أشيع".

وتابع المصدر، أن "الإصابات شملت حارس في الكلية اصابة بالفخذين بعد تلقيه اطلاقتين، وحارس آخر أصيب في الصدر، وحارس ثالث أصيب برصاصتين في فخذيه الأيمن والايسر، بالإضافة الى إصابة طالبة بساقها"، مشيرا الى ان "مسؤول الأمنية في الجامعة أصيب أيضا في إحدى ساقيه".

واكد المصدر، ان "مركز شرطة السعدون تبنى الحادث".