ضاري الدليمي: الحلبوسي مستمر بتقديم التنازلات للظفر برئاسة البرلمان

أكد القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي، اليوم الخميس، هرولة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نحو تقديم التنازلات بأسرع وقت لخصومه السياسيين وغيرهم من اجل حصول حزبه على رئاسة البرلمان.

وقال الدليمي، لـ/المعلومة/، إن "الحلبوسي اجتمع بقيادات الصف الاول للاطار التنسيقي من اجل التوسل والتوسط بشـأن انهاء أي تحالف بين التحالف السني الجديد والاطار للحصول على رئاسة البرلمان".

واضاف ان "الحلبوسي يشعر بان دعم تكليف النائب عن الانبار سالم العيساوي لرئاسة البرلمان سيؤدي الى فقدانه السطوة السياسية في الانبار وغيرها من المدن".

واشار الى ان "تحرك الحلبوسي يصب في محور الابقاء على ترشيح شعلان الكريم وتحويله على دمية بيد الرئيس المخلوع لادارة البرلمان بالوكالة بعد ضبطه بتهمته التزوير وطرده من البرلمان".

وشهد مجلس النواب طيلة فترة تولي محمد الحلبوسي لرئاسته ضعفا كبيرا أضر بهيبة السلطة التشريعية التي أصبحت عاجزة عن إقرار قوانين وتشريعات مهمة تمس حياة المواطنين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت، في وقت سابق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، بناء على دعوى تزوير تقدم بها النائب ليث الدليمي