البرلمان في محاولة لإصدار قرارا إلغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين

خاطب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب بضرورة اصدار قرار نيابي بإلغاء الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث جاء في وثيقة صادرة من السلامي وموجهة لرئاسة مجلس النواب "نرفق لكم طيا قوائم أعضاء مجلس النواب كما مؤشر تواقيعهم إزاء كل منهم للمطالبة بإصدار قرار نيابي يضمن الغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 24888 لسنة 2024، الخاص باستقطاع رواتب الموظفين والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة مع إعادة الأموال التي تم استقطاعها، لعدم وجود سند قانوني بالاستقطاع".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام