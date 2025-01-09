اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مبالغ مالية معدة للتهريب في منفذي مطار النجف الأشرف والشيب .

وذكرت الهيئة في بيان لها ان مفارز مديرية منفذ الشيب الحدودي، تمكنت من ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ مالي قدرة (87) سبعة وثمانون الف دولار أمريكي.

وفي السياق ذاته تمكنت مديرية منفذ مطار النجف الاشرف، من ضبط مبلغ مالي قدرة (200) مئتان مليون ليرة سورية بصحبة مسافرين عراقيين، جميع المبالغ كانت معدة للتهريب.

واوضح ان عملية الضبط تمت بالتعاون مع مراكز الكمرك وشرطة الكمارك حيث تم احالة جميع المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة