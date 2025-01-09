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سماحة السيد رشيد الحسيني يوجه نداء الى شيعة العراق


يا شيعة العراق يا اتباع اهل البيت (عليهم السلام) مهما كانت توجهاتكم حتى العلمانيين منكم.. 

احذروا قادم الايام وما تضمره الامة العربية لكم.. 

انظروا كيف تعاملت الحكومات العربية مع سوريا الجديدة وقارنوا كيفية تعاملها مع العراق الجديد.. 

انظروا هذا التأييد اللامحدود الذي يبدنوه لحكام سوريا الجدد وقارنوه بالعداء اللامحدود الذي اظهروه لنا بعد سقوط صدام رغم ان كل سياسيينا لم يكونوا قاطعي رؤوس ولا اكلي اكباد ولا ارهابيين ولا مجرمين كالجولاني وجماعته.. 

كل الحكومات العربية ارسلت مبعوثين وعلى اعلى المستويات للقاء الحكام الجدد في سوريا للاعتراف بهم وللاعلان عن اعادة فتح سفاراتهم بينما اغلقوا سفاراتهم بمجرد سقوط الطاغية صدام ولم يزر العراق احد منهم.. 

الحكومات العربية تعلن جميعها بانها تحترم ارادة الشعب السوري وتؤكد على وحدة الاراضي السورية وعدم التدخل بالشأن السوري في وقت لم يحترموا ارادة شعبنا وتدخلوا بشكل شرس ودموي وهمجي بشؤوننا الداخلية وعملوا على تمزيق وحدة الاراضي العراقية.. 

اليوم هم يبعثون المساعدات الى سوريا الجديدة لتثبيت الحكم ولكن مع العراق الجديد هم بعثوا آلاف الارهابيين والسيارات المفخخة لاسقاط الحكم الجديد في العراق.. 

اليوم السعودية والامارات و البحرين والاردن والمغرب يؤيدون حكم الاخوان المسلمين في سوريا بينما هم في بلدانهم يقمعون هذه الحركة ويسجنون اعضاء الاخوان.. 

هذه الحكومات فتحت خزائنها لاسقاط حكومة البعث العلوي في سوريا وفتحت خزائنها لدعم البعث السني في العراق لاسقاط العراق الجديد.. 

ألا تعطينا هذه الأفعال للحكومات العربية مؤشرات على ان العامل الطائفي هو الحاكم الحاسم في تعاملها وان هذه الدول تتحين الفرص لاسقاط تجربتنا واعادة الحكم الى السنة خالصا دون مشاركة أي من الفئات الاخرى؟؟

راجعوا حساباتكم جيدا وانظروا كيف تعاملت الحكومات العربية مع سوريا الجديدة وكيف تعاملت مع العراق الجديد.. 

تذكروا عشرات الآلاف من شهدائنا الذين استشهدوا على يد الوفود الارهابية التي ارسلتها هذه الحكومات الطائفية بمجرد ان سقط الطاغية الديكتاتور لمجرد كونه سني المذهب..

وتذكروا الارامل و اليتامى الذين خلفهم هذا التدخل الطائفي السني بشؤوننا العراقية رغم ان ساسيينا لم يكونوا ارهابيين او قتلة كما هو حال حكام سوريا الجدد وقارنوهم بما يفعلونه اليوم من تاييد لللارهابيين في سوريا لمجرد انهم سنة  وينتمون لنفس المذهب.. 

تركيا تعتبر حلب جزءا منها وقطعة من اراضيها و السبب ان شكل الاسواق في حلب وزخرفته يشبه الاسواق التركية وزخرفتها فما بالكم بالموصل التي تعتبرها تركيا بانها اراض تركية بالاساس وقد سلبت منها..

تركيا ايدت هيئة تحرير الشام وهي المنظمة الارهابية عالميا لكي تعيد حلب الى تركيا  فمن ستؤيد تركيا في العراق لكي تستعيد الموصل وتضمها لتركيا؟ 

هل لازال البعض من بسطائنا الشيعة لايؤمن بان القاعدة وداعش لم تكونا  صناعة تركية خليجية وانه لولا الفتوى المباركة والحشد لكان البعث وكل الارهاب يحكمنا الان؟ 

غدا لو تحرك البعث والدواعش والطائفيون فستجدون تركيا والامة العربية كلها تدعمهم مرة ثانية حتى يحققوا النصر الذي عجزوا عنه سابقا..

فيا شيعة العراق افيقوا قبل فوات الاوان فالعمق الذي يتحدث عنه البعض والحضن الذي يتحدث به البعض ما هو الا  فخ يحاولون جرنا اليه من خلال تمويل هنا للبعض والترحيب والوعود للآخر بالدعم في سبيل تفتيت الموقف  الشيعي حتى يسهل الاجهاز عليه..

لا تعطوا اعداءنا فرصة ولا تدوسوا باقدامكم على جثث ودماء مئات الآلاف من شيعة العراق ممن قتلتهم هذه الامة العربية التي تجدونها الان تبارك للقتلة وقاطعي الرؤوس وشاربي الدماء تسنمهم الحكم ولا تنسوا العدو التركي وطمعه في الاراضي العراقية..

اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد

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