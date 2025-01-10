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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مستقبل الوضع السوري في ظل وجود التناقضات والصراع القائم بين التيارات المختلفة
وكالة انباء براثا
119
2025-01-10
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن مستقبل الوضع السوري في ظل وجود التناقضات والصراع القائم بين التيارات المختلفة
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