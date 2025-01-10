عمليات بغداد تنفي محاصرة مسلحين لمنزل صاحب مصرف: ما جرى تنفيذ مذكرة بحق متهم- عاجل

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، محاصرة مسلحين لمنزل صاحب مصرف بمنطقة الكرادة.

وذكرت القيادة، في بيان : "تداولت بعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "مسلحون يحاصرون منزل صاحب احد المصارف في منطقة الكرادة بجانب الرصافة، ونود ان نوضح بشأن ذلك حيث قامت مفارز شرطة الرصافة بإسناد القطعات الماسكة بتنفيذ مذكرة قبض صادرة بحق احد المتهمين في منطقة الكرادة".

وأضافت: "ولا صحة للمعلومات التي تم تداوله بوجود افراد مسلحين يحاصرون منزل احد اصحاب المصارف".

ودعت قيادة العمليات، إلى "توخي الدقة واخذ المعلومات من مصادرها الرسمية".