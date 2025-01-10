رئيس الجمهورية يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان

هنأ رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد ، العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان:" ان الرئيس اجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية".

واعرب الرئيس رشيد ، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته للرئيس جوزيف عون بالتوفيق والنجاح، وللشعب اللبناني الشقيق المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار .

كما اكد اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون والتنسيق المتبادل ، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي واللبناني، مؤكدا موقف العراق الثابت تجاه لبنان في دعم كل ما يحفظ امنه واستقراره وسيادته ووحدة اراضيه وما يحقق مصلحة شعبه.

بدوره، عبرّ الرئيس اللبناني عن شكره وامتنانه للاتصال الهاتفي والمشاعر الطيبة للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، مؤكدا حرصه على توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.