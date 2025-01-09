السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من بابا الفاتيكان

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس، حيث وجه الدعوة له للمشاركة في قمة قادة العالم لحقوق الأطفال، التي ينظمها الفاتيكان في شهر شباط المقبل، بمناسبة يوم الطفل العالمي.

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى العلاقات الوثيقة بين العراق والفاتيكان، والمواقف المشتركة إزاء رفض الصراعات والحروب، وتعزيز الجهود من أجل ترسيخ الأمن في العالم.

من جانبه، أشاد قداسة البابا بجهود السوداني التي يبذلها من أجل التهدئة، وحواراته المستمرة مع دول المنطقة، في سبيل تخفيف حدة التوتر، وإنهاء الصراعات، بما يسهم في إرساء الاستقرار والأمن الإقليميين.