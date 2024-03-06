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آلية إحتساب الإعفاء العام والفردي للمدارس الثانوية


أوضحت لجنة التربية النيابيَّة، عن الدرجات المحددة للإعفاء العام أو الفردي للعام الدراسي الحالي 2023ــ 2024.

وذكرت عضو اللجنة نجوى كاكائي إنَّ الدرجات المحددة للإعفاء بنوعيه (العام، الفردي) هي للمدارس الثانوية المتوسطة والإعدادية، مبيّنة  أنَّ وزارة التربية سبق أن حددت معدل الإعفاء الفردي في المرحلة الثانوية المتضمن ألّا يقل معدل السعي السنوي للطالب عن 90 بالمئة، لكي يُعفى من أداء الامتحان في المادة المعفي بها خلال الامتحانات النهائية.

وأضافت أنَّ الإعفاء العام ينص على ألّا يقل معدل السعي السنوي لجميع المواد الدراسية للطالب عن 85 بالمئة، على ان تكون أقل درجة 75% فما فوق، وفي حال كان معدله بالمواد أقل من ذلك فلا يجوز اعتباره معفياً بشكل عام.

وتابعت طبقاً لصحيفة الصباح الرسمية، أنَّ المعدل العام الذي تُحتسب من خلاله درجة الإعفاء للمادة الدراسية سواء كان عاماً أو فردياً هو معدل الفصل الأول بجمعه مع معدلي نصف السنة والفصل الثاني وتقسيمه على ثلاثة، وبالتالي يُحدّد معدل السعي- الذي يتم بناءً عليه- ما إذا كان الطالب معفياً أو لا من أداء الامتحان النهائي لمادة معينة أو جميع المواد

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آلية إحتساب الإعفاء العام والفردي للمدارس الثانوية
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