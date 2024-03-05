عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني تعلق على قرار حبس السلامي.. "سابقة خطيرة"

وصفت عضو مجلس النواب، سهيلة السلطاني، اليوم الثلاثاء، قرار الحكم على النائب هادي السلامي بالحبس 6 اشهر بالسابقة الخطيرة، فيما تساءلت عن سبب اصدار الحكم دون رفع الحصانة من مجلس النواب.

وقالت السلطاني في حديث ل / المعلومة /، إن "القرار بمثابة مصادرة صوت أعضاء مجلس النواب بصورة عامة"، لافتة الى ان "مجلس النواب سيتبع جميع الإجراءات القانونية لاستئناف الحكم الصادر بحق النائب".

وتابعت، ان "الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب يتيح ممارسة الدور الرقابي في جميع الوزارات التي تخالف القانون"، مشيرة الى ان "تساءلت عن سبب اصدار الحكم دون رفع الحصانة من مجلس النواب

واتمت السلطاني حديثها: ان "الصمت على تمرير هكذا احكام سيقوض دور مجلس النواب الرقابي في العديد من الملفات"، مضيفا ان "قرار الحكم على النائب هادي السلامي بالحبس 6 اشهر يعد سابقة خطيرة".

وكانت محكمة الكرخ قد أصدرت حكما بالحبس البسيط على النائب هادي السلامي بعد دعوى تقدمت بها وزارة التجارة متهما الأول، بالتشهير بها وتضليل الرأي العام، وسط دعوات نيابية ومخاطبات رسمية البرلمان باستئناف القرار لما له من تداعيات على عمل مجلس النواب بحسب أعضاء البرلمان.