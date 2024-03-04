السوداني يؤكد خلال لقائه شيوخ العشائر والوجهاء ورجال الدين في تلعفر: التركمان هم مكون أصيل في نسيج شعبنا مع باقي المكونات الكريمة

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان التركمان هم مكون أصيل في نسيج شعبنا مع باقي المكونات الكريمة

وشدد السوداني خلال لقائه شيوخ العشائر والوجهاء ورجال الدين في قضاء تلعفر على : أهمية الأمن والاستقرار كونهما الدعامة الأساسية للإعمار والخدمات

وقال:نؤكد على قضية إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وأن تتم إزالة أي عقبة أمنية أو خدمية أمام عودة النازحين

واعلن رئيس مجلس الوزراء عن مجموعة مشاريع تخدم تلعفر أهمها:

-زيادة كلفة إعادة إعمار جامعة تلعفر، التي تعرضت للتدمير؛ لاستئناف العمل فيها.

-مشروع (مستشفى الحسين سعة 100 سرير)، الذي تعرض للتدمير وتم توفير التخصيص المالي وبقرار من مجلس الوزراء.

-اكتمال مستلزمات إحالة مشروع شبكة مياه الصرف الصحي للقضاء.

-رصد 9 مليارات دينار لتنفيذ طريق سايدين (الكسك- تلعفر) بطول 12كم.

-تكليف الجهد الخدمي لتنفيذ بعض المشاريع السريعة من أجل توفير الخدمة لحين إكمال التخصيصات.