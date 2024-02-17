الفتح ينتقد تصريحات كردستان.. "محاولة لضرب التقرب العالمي من العراق"

عزا عضو تحالف الفتح، خالد السراي، اليوم السبت، أسباب تصريحات القيادات الكردية التي تسعى الى تأجيج الوضع الأمني الى محاولة ضرب التقرب العالمي من العراق، فيما أكد ان البلد أصبح محط انظار دول العالم من الناحية الاقتصادية والاستثمارية.

وقال السراي في حديث ل/ المعلومة /، إن "محاولات التقليل من حجم التطور الذي يعيشه البلد مع دول العالم لن تجدي نفعاً"، مشيرا الى ان "هذه التصريحات هي بمثابة رسالة غير مطمئنة للعالم بعدم وصول البلد الى مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي".

وتابع، ان "هنالك سيطرة واضحة للقوات الأمنية والحشد الشعبي على المناطق التي حررت من عصابات داعش الإرهابية"، مردفا ان "القوات الأمنية العراقية بجميع صنوفها تحولت منذ فترة طويلة من اعتماد أسلوب الدفاع الى الهجوم".

وأضاف، ان "استمرار التصريحات التي تهدد امن العراق من قيادات كردستان امر لا يمكن الصمت عنه من الحكومة والجهات المعنية"، لافتا الى ان "أسباب التصريحات التي تسعى الى تأجيج الوضع الأمني من القيادات الكردية تعود الى محاولة ضرب التقرب العالمي الذي يسير به العراق".

وفند عضو مجلس النواب، محمد سعدون، في حديث لوكالة / المعلومة /، "مزاعم القيادات الكردية بوجود عصابات داعش الإرهابية في المناطق المحيطة من كردستان، فيما اكد ان تصريحات تلك القيادات لأساس لها من الصحة.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد قد ادعى، وجود تحركات الى عصابات داعش الإرهابية بالقرب من مناطق كردستان وسهل نينوى، بالتزامن مع قرار حكومة الإقليم المؤيد لتواجد القوات الامريكية القتالية في العراق.