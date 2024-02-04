النائب المستقل مصطفى سند يبعث برسالة الى وسائل الاعلام الدولية حول الاعتداء الغاشم الجبان للجيش الامريكي على مقرات الحشد الشعبي

بعث النائب المستقل مصطفى سند رسالة الى وسائل الاعلام الامريكية يشرح فيها الاعتداءات الامريكية الغادرة على مقرات الحشد الشعبي المقدس وبقية المقرات الامنية الاخرى

وقال سند في منشور له بصفحته الشخصية بالتيلكرام هذا ما أرسلته للصحف العالمية والوكالات الدولية، مثل الأمريكية(واشنطن بوست) والبريطانيا(الگارديان) والفرنسية (رويترز)، لأن الملعب الدولي مهم جداً بصناعة الرأي والقرار .

وفيما يلي نص الرسالة :

الترجمة :

بصفتي عضوا في البرلمان العراقي، أرغب في إرسال رسالة إلى وسائل الإعلام الأمريكية، وخاصةً صحيفة واشنطن بوست، وكذلك الجمهور الأمريكي المهتم بالانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى رويترز وصحيفة غارديان البريطانية.

إذا ورد أي خبر مصدره البيت الأبيض يدعي أن الضربات الجوية الأمريكية موجهة ضد مصالح إيرانية أو الفصاlئل المسلحة التي تستهدف قواعد أمريكية في المنطقة وأن هذه الضربات مؤثرة، فتأكدوا أن الخبر غير صحيح. جميع الضربات تستهدف القوات العراقية المرتبطة بقوات الحshد الشعبي، والتي تُعتبر جهة حكومية رسمية، هذه الضربات لا تؤثر سلبًا على فصاlئل المقاومة، بل على الشعب العراقي، الذي يحترم ويقدر الحshد الشعبي. يتم تقديم هذا الأخبار على أنها ضربات على جهات تابعة الى إيران، لكن من ناحية لا تزال الهجمات بالطائرات المسيرة مستمرة ضد قواعد أمريكية، والضربات الجوية الأمريكية لا توقفها.

يبدو أن ضغط الحملات الانتخابية على الرئيس بايدن ومحاولته الظهور امام الجمهوريين المتشددين بأنه قائد عسكري شديد البأس، سوف تؤدي الى نتائج عكسية، فبدلا من وقف الهجمات على القوات الامريكية في العراق بدأت تلك الهجمات بالتزايد والانتشار في أكثر من بقعة، وبدلا من القضاء على الإرهاlب فإن قواته تهاجم القوات العراقية والسورية التي تحارب فلول داlعش المتبقية في المنطقة وتقوي من عزيمة الجماعة الارهاlبية، كما أن تلك الضربات تؤثر سلباً على مستقبل العلاقات الثنائية التي يدعي البيت الابيض انه يسعى لبناءها على كل المستويات .

مصطفى سند

نائب في البرلمان العراقي