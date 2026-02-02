قوباد طالباني: حكومة الإقليم عاجزة عن حل الأزمات

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، اليوم الإثنين، أن حكومته هي لتسيير الأعمال وعاجزة عن حل الأزمات العالقة.

وذكر مكتب طالباني في بيان أن "الأخير اجتمع مع السفير البريطاني لدى العراق عيرفان صديق بحضور القنصل البريطاني العام أندرو بيزلي".

وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، حيث أشار قوباد طالباني إلى "الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والوضع السياسي الداخلي في العراق"، مشدداً على "ضرورة أن تراعي الأطراف العراقية في حواراتها مطالب المواطنين والواقع الإقليمي للسعي نحو تشكيل حكومة قادرة على حفظ استقرار البلاد واتخاذ خطوات فعلية نحو التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات في عموم العراق".

وبشأن تشكيل الحكومة القادمة لإقليم كردستان، استعرض طالباني للسفير البريطاني العوائق التي تعترض هذه العملية، معتبراً أن "تشكيل الكابينة الجديدة يمثل ضرورة قصوى لحماية كيان الإقليم وتعزيزه".

وأوضح، أن "الحكومة الحالية بصفتها حكومة تسيير أعمال لا ترتقي لمستوى متطلبات المرحلة ولا يمكنها نيل ثقة شعب كردستان أو الأصدقاء في المنطقة والعالم بالشكل المطلوب، كما أنها تعجز عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمات العالقة في الإقليم".