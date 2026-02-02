الشيخ همام حمودي يؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم الاستحقاقات

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الإثنين، أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية والتحلي بروح المسؤولية والتعاون في حسم الاستحقاقات.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ حمودي، في بيان إن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل وفد قيادة حزب الدعوة الإسلامي، وبحثا المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية، والحراك الوطني على مسار إكمال تشكيل بقية الرئاسات، وأهمية حالة الانسجام داخل الإطار، ودوره في صناعة التوافق الوطني".

وأكد الشيخ حمودي، حسب البيان، أن "الدستور جعل الشعب مصدر القرار الوطني والأساس الأول لسيادة الدولة وقوتها، وأن احترام خيارات قواه الوطنية هو ضمانة استقرار البلد ونهوضه".

وشدد على "أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية والتحلي بروح المسؤولية والتعاون في حسم الاستحقاقات"، لافتاً إلى "ضرورة حفظ وحدة الإطار والقرار الشيعي وإدامة الحوارات وحماية الإرادة الوطنية".