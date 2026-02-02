المفوضية : الغاء المصادقة على نتائج مرشح فائز عن الاعمار والتنمية ومقاضاته..

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات ، الغاء المصادقة على نتائج الانتخابات الخاصة بالمرشح الفائز عن ائتلاف الاعمار والتنمية " رياض يونس جاسم" عن محافظة بغداد ، بعد ثبوت

عملية تزويره وثيقة تخرجه التي قدمها اثناء استقبال قوائم المرشحين عام 2025 ، وذلك استنادا الى كتاب قسم التحقيقات في المديرية العامة للشؤون القانونية التابع لوزارة التربية ، الذي اكد عدم صدور الوثيقة الدراسية لرياض يونس جاسم.

كما وجه مجلس المفوضين ، الجهات المعنية بتحريك دعوى جزائية امام المحاكم المختصة بحق المرشح .