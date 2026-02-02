الخطوط الجوية تعلن زيادة رحلات العمرة

أعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن مضاعفة الرحلات المباشرة من المطارات المحلية إلى مطارات المملكة العربية السعودية والمخصصة لنقل المعتمرين.

وذكرت ادارة الخطوط الجوية، في بيان ، ان :"ذلك جاء استجابةً للطلب المتزايد على هذا النوع من الرحلات، وبما ينسجم مع خططها التشغيلية الهادفة إلى تسهيل سفر المعتمرين من مختلف محافظات البلاد".

وقال المدير العام للخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عاجل ،ان "زيادة رحلات العمرة جرى تنظيمها وفق جدول تشغيلي مدروس، يضمن تلبية احتياجات المعتمرين من دون أي تأثير على الرحلات المجدولة للقطاعات الداخلية والإقليمية والدولية التي يخدمها الناقل الوطني".

وأضاف عاجل ،أن "الشركة اعتمدت مرونة تشغيلية عالية في توزيع الأسطول والطواقم الفنية والجوية، بما يكفل الحفاظ على انتظام الرحلات القائمة، إلى جانب استيعاب الزيادة في رحلات العمرة خلال هذه الفترة".