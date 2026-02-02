وفد الاطار يلتقي طالباني.. مباحثات حول رئاسة الجمهورية وتأكيد على توحيد الروئ

بحث وفد الاطار التنسيقي، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، الاثنين، ملف منصب رئاسة الجمهورية والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني التقى، اليوم الاثنين في محافظة السليمانية، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، يرافق سيادته وفد الإطار التنسيقي، الذي ضم؛ الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس ائتلاف الأساس محسن المندلاوي، والأمين العام للإطار عباس راضي".

وشهد اللقاء "استعراض مجمل الأوضاع والمستجدات على الصعيدين الوطني والإقليمي، والتأكيد على أهمية حسم منصب رئاسة الجمهورية والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية، بتشكيل حكومة تعبر عن تطلعات جميع العراقيين وتُكمل مسيرة الإصلاح والإعمار والنهضة التنموية التي شهدها العراق في السنوات القليلة الماضية".

كما تطرق اللقاء إلى "ضرورة توحيد المواقف والرؤى الوطنية إزاء مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة".