الناطق باسم الخارجية الايرانية ينفي مباركة السيد الخامنئي بترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الانباء التي تحدثت بارسال رسالة تهنئة من قائد الثورة الإسلامية الإيرانية إلى الإطار التنسيقي العراقي بمناسبة اختيار نوري المالكي،

وقال ننفي أي تدخل إيراني في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمر متعلق بالعراقيين وحدهم وبآلياتهم القانونية والدستورية.

وأوضح أن موقف إيران يرتكز على احترام القوانين العراقية وضمان حرية العراقيين في اختيار قياداتهم دون إملاءات خارجية، مشدداً على أن التدخلات الأجنبية قد تزعزع استقرار البلاد وتعرقل العملية السياسية.