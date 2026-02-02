الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها الى النجف بعد توقف دام شهرين

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الاثنين، ( 2 شباط 2026 )، استئناف الرحلات الجوية بين طهران والنجف الأشرف.

وذكرت الشركة بحسب وسائل إعلام إيرانية، أنه "من المقرر أن تبدأ الرحلات الأسبوعية المنتظمة بين طهران والنجف ذهاباً وإياباً اعتباراً من تاريخ 13 شباط الجاري".

وفي سياق متصل، سيشهد مطار طهران الدولي استئنافاً لرحلات خط (طهران-إسطنبول-طهران) بدءاً من تاريخ 14 من الشهر الجاري وذلك بعد فترة توقف للعمليات الجوية على هذا المسار استمرت لمدة شهرين.