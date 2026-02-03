الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
مجلس القضاء الأعلى: شمول 41364 شخصاً بقانون العفو العام
وكالة انباء براثا
114
2026-02-03
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مديرية ماء كربلاء تصدر تنويها لاهالي المحافظة.. قطع 72 ساعة
مجلس القضاء الأعلى: شمول 41364 شخصاً بقانون العفو العام
الرئيس الايراني: وجهت عراقجي بالتفاوض مع واشنطن بعد ضغوطات من "دول صديقة" بالمنطقة
هيئة النزاهة: 26 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال كانون الثاني الماضي
المحكمة الجنائية المركزية: السجن لعشر سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب
وزارة العــــدل تعلن إطــلاق سراح (92) حدثاً خلال شهر كانون الثاني 2026
مجلس القضاء الأعلى يناقش آليات تطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري
أمانة بغداد تعلن إحالة مشروع استثماري لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
اللجنة الأمنية العليا تدعو لاستخدام وسائل النقل الجماعي خلال الزيارة الشعبانية
الشيخ همام حمودي يؤكد أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم الاستحقاقات
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
اللجنة المشرفة على الزيارة الشعبانية تؤكد أهمية التزام الزائرين بجملة من الإرشادات والتوصيات
543
عطلة رسمية في هذه المحافظات الأسبوع الحالي
514
مجلس محافظة بغداد يعلن المباشرة بأعمال تطوير طريق الراشدية السياحي الجنوبي
508
الداخلية تعلن براءة العميد احمد جواد من التهم غير الاخلاقية المنسوبة اليه
470
حالة الطقس: أمطار وعواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة
425
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك