الرئيس الايراني: وجهت عراقجي بالتفاوض مع واشنطن بعد ضغوطات من "دول صديقة" بالمنطقة

اعلن الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، اصدار تعليمات لوزير الخارجية لاجراء محادثات مع الجانب الامريكي بعد طلبات من "حكومات صديقة" في المنطقة، حيث ذكر بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، انه "أصدرت تعليمات لعراقجي بإعداد محادثات مع واشنطن إذا سادت أجواء دون تهديدات وتوقعات غير معقولة".

واضاف ان "توجيهاتي لوزير الخارجية بشأن المفاوضات مع واشنطن جاءت في ضوء طلبات من حكومات صديقة في المنطقة". كما اكد انه "سنعقد المفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار مصالحنا الوطنية".

ويتوقع ان يلتقي وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بمبعوث ترامب الى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف، وذلك يوم الجمعة المقبل في اسطنبول، وذلك بعد ان ينهي ويتكوف زيارة الى اسرائيل سيبدأها اليوم لاجراء محادثات مع نتنياهو والمسؤولين الامنيين الاسرائيليين تحضيرا للمحادثات مع ايران.