المحكمة الجنائية المركزية: السجن لعشر سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكمين بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب، حيث ذكرت المحكمة في بيان، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكمين بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط برتبة (رائد) و(نقيب) في جهاز مكافحة الإرهاب"، مبينة أن "المدان أقدم على انتحال هاتين الصفتين للحصول على منفعة مادية مقابل وعود بتعيين مواطنين في جهاز مكافحة الإرهاب".

كما أضافت أن "المدان ضبطت بحوزته بطاقة وطنية وكتب تعيين مزورة، وعدداً من الأختام بأسماء أشخاص وشركات صيرفة"، لافتة الى أنه" تم إصدار الحكمين بحقه استناداً لأحكام القرار 160/ أولاً/ 1-2 لسنة 1983 المعدل".