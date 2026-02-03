أمانة بغداد تعلن إحالة مشروع استثماري لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات

كشفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم ملف النفايات والأنقاض في العاصمة، وفيما أكدت المباشرة بتصفير المحطات التحويلية وتوثيقها إلكترونياً، أعلنت عن إحالة مشروع استثماري لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات لشركة صينية"، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح خاص للوكالة الرسمية، إن "هناك إجراءات جديدة من أمانة بغداد بتوجيه وإشراف من الوكيل البلدي رزاق اليعقوبي، تقضي بتصفير جميع المحطات التحويلية بشكل يومي"، مبيناً أنه "تم رفد هذه المحطات بكاميرات مراقبة مرتبطة بشكل مباشر بمكتب المتابعة الخاص بالوكيل لمتابعة رفع النفايات والأنقاض يومياً".

وأضاف أن "موضوع الحرائق في المحطات التحويلية غير موجود حالياً كونها ترفع بشكل يومي، كما أن دور (النباشة) في هذه المناطق انتهى في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "عملية رفع النفايات إلى الطمر النهائي، سواء في منطقة النهروان أو طمر الرفاعي، تتم يومياً وتكون مراقبة بالكاميرات، مع توثيق أرقام الآليات لدى أمانة بغداد، وقد نجحت هذه العملية برفع النفايات من المحطات التحويلية بشكل يومي".

كما أوضح الجنديل أن "الأمانة عملت على خطة استثمارية للاستفادة من النفايات عبر حرقها وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وقد نجحت عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار بإحالة معمل في النهروان لإنشاء معمل لاستقدام النفايات وتحويلها إلى طاقة"، لافتاً إلى أن "المشروع يتضمن حرق 3000 طن من النفايات مقابل إنتاج 100 ميجاواط من الكهرباء"، وتابع: أن "الموضوع أُحيل إلى إحدى الشركات الصينية الرصينة، وهي تقنية من الجيل الرابع تعتمد الحرق التام، ويعد من المشاريع الصديقة للبيئة التي تخدم العاصمة بغداد في مجال تدوير النفايات".