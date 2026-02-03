الأخبار

أمانة بغداد تعلن إحالة مشروع استثماري لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات


 

 

كشفت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم ملف النفايات والأنقاض في العاصمة، وفيما أكدت المباشرة بتصفير المحطات التحويلية وتوثيقها إلكترونياً، أعلنت عن إحالة مشروع استثماري لإنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات لشركة صينية"، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح خاص للوكالة الرسمية، إن "هناك إجراءات جديدة من أمانة بغداد بتوجيه وإشراف من الوكيل البلدي رزاق اليعقوبي، تقضي بتصفير جميع المحطات التحويلية بشكل يومي"، مبيناً أنه "تم رفد هذه المحطات بكاميرات مراقبة مرتبطة بشكل مباشر بمكتب المتابعة الخاص بالوكيل لمتابعة رفع النفايات والأنقاض يومياً".

وأضاف أن "موضوع الحرائق في المحطات التحويلية غير موجود حالياً كونها ترفع بشكل يومي، كما أن دور (النباشة) في هذه المناطق انتهى في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "عملية رفع النفايات إلى الطمر النهائي، سواء في منطقة النهروان أو طمر الرفاعي، تتم يومياً وتكون مراقبة بالكاميرات، مع توثيق أرقام الآليات لدى أمانة بغداد، وقد نجحت هذه العملية برفع النفايات من المحطات التحويلية بشكل يومي".

كما أوضح الجنديل أن "الأمانة عملت على خطة استثمارية للاستفادة من النفايات عبر حرقها وتحويلها إلى طاقة كهربائية، وقد نجحت عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار بإحالة معمل في النهروان لإنشاء معمل لاستقدام النفايات وتحويلها إلى طاقة"، لافتاً إلى أن "المشروع يتضمن حرق 3000 طن من النفايات مقابل إنتاج 100 ميجاواط من الكهرباء"، وتابع: أن "الموضوع أُحيل إلى إحدى الشركات الصينية الرصينة، وهي تقنية من الجيل الرابع تعتمد الحرق التام، ويعد من المشاريع الصديقة للبيئة التي تخدم العاصمة بغداد في مجال تدوير النفايات".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
