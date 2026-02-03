وزارة العــــدل تعلن إطــلاق سراح (92) حدثاً خلال شهر كانون الثاني 2026

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إطــلاق سراح (92) حدثاً خلال شهر كانون الثاني 2026 حيث ذكر بيان للوزارة، أن"عدد الأحداث المطلق سراحهم خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي 2026 بلغ (92) حدثاً". وبيّن أن "المفرج عنهم توزعوا بين (49) حدثاً موقوفاً تم الإفراج عنهم، و(31) تخلية تم إطلاق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، و(9) بالإفراج الشرطي، وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم الدورات التأهيلية المعتمدة، استناداً إلى توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة، مبيناً أنه"تم الإفراج عن (3) أحداث بموجب العفو العام". كما أكدت الوزارة، أن "دائرة إصلاح الأحداث مستمرة في أداء مهامها بمهنية ومسؤولية، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية والإنسانية في آلية الإفراج".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام