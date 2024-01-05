اسد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله يعزي بشهادة القائد ابو تقوى

توجه الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله الى العراق والمرجعية والحشد الشعبي وحركة النجباء بالتعزية بالحاج أبو تقوى السعيدي الذي استشهد يوم امس بقصف امريكي غادر جبان

وقال سماحته في كلمة له في ذكرى مرور أسبوع على رحيل النائب اللبناني السابق محمد حسن ياغي عن العمليات العسكرية للمقاومة العراقية وقال إن السبب الحقيقي هو إسناد غزة والإدارة الأمريكية قلقة منها وهي تواجه مأزقًا في أوكرانيا، لافتا إلى هزيمة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة في أوكرانيا.

وأضاف السيد نصر الله: من بركات قيام المقاومة الاسلامية في العراق في فتح جبهتها نصرةً لغزة أن العراق أمام فرصة حقيقية للتخلّص من المحتلّ الأمريكي واليوم هناك فرصة تاريخية أمام الحكومة العراقية ومجلس النواب والشعب العراقي ليُغادر المحتلّون والقتلة الذين سفك دماء العراقيين والإيرانيين وشعوب المنطقة.

وأكد أن من يُقلّل من شأن أعمال محور المقاومة اليوم هم الذين لم يقدّموا شيئًا منذ بدء العدوان على غزة والجهاد يجلب العزّ والقعود عنه يجلب الذلّ ومن يتخلّف عن الجهاد ألبسه الله ثوب الذلّ، لافتا إلى أن الأنظمة الساكتة والمتخاذلة بُغتت بما فعله اليمنيون في البحر الأحمر ومن البركات الوطنية لم تعد حكومة صنعاء فئة داخلية بل أصبحت جزءًا من المعادلة الدولية التي يقف العالم أمامها على "رجل ونص".