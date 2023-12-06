المندلاوي لرئيس مجلس الشيوخ الباكستاني : العراق استعاد دوره المحوري بعد الانتصار على الارهاب

اكد رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي:" ان العراق استعاد دوره المحوري بعد الانتصار على الارهاب وانطلق بمرحلة الانفتاح على محيطيه الاقليمي والدولي ".

وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في بيان :" ان المندلاوي التقى بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق السنجراني، والوفد البرلماني المرافق له، بحضور سفير باكستان لدى بغداد محمد زيشان احمد، والنائب علي الساعدي، ووكيل وزارة الخارجية محمد بحر العلوم، ورئيس دائرة اسيا واستراليا دياري مجيد".

وبحث المندلاوي مع سنجراني، تفعيل مذكرات التفاهم البرلمانية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والعسكرية والثقافية، موضحاً اهمية هذا الشأن في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، فيما اكد ان العراق استعاد عافيته ودوره المحوري بعد الانتصار على داعش وانطلق بمرحلة الإعمار والانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي.

وجدد المندلاوي ، مطالبته باتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني يومياً بحق أهالي قطاع غزة، مبيناً :" ان موقف العراق ثابت في دعم القضية الفلسطينية، وقد عبّر عنها في مؤتمرات البرلمانات العربية والاسيوية والمحافل الاقليمية والدولية".

وابدى السنجراني، تفاؤله برئاسة المندلاوي لمجلس النواب والاتحاد البرلماني العربي بالإنابة كونها ستسهم في تعزيز اسس التعاون مع المجتمع الدولي، مؤكداً ان العراق مصدر الثقافة الإسلامية ومجمع العلم في العالم، وان عدد الزوار الباكستانين القادمين لتأدية الزيارة الدينية في تزايد مستمر، معلناً عن منح زمالات دراسية للطلبة العراقيين.