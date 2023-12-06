رئيس الجمهورية يؤكد لأمين عام الاتحاد الاسلامي الكردستاني ضرورة تكاتف جميع القوى لترسيخ الأمن والاستقرار

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد بهاء الدين والوفد المرافق له، الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها.

وذكر مكتبه في بيان ،ان "رشيد اكد خلال لقائه بالامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين"، مشيراً الى" أهمية مواصلة الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحسم المسائل العالقة والوصول إلى حلول جذرية وفقا للدستور والقانون وبما يضمن حقوق جميع المواطنين بمن فيهم مواطنو اقليم كردستان".

من جانبه، أكد بهاء الدين " أهمية التواصل والتشاور بين القوى السياسية العراقية لمعالجة المسائل والقضايا العالقة ، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وضمان حقوق المواطنين وتلبية تطلعاتهم"