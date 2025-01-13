الداخلية تضبط معملاً للغش الصناعي في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، (13 كانون الثاني 2025)، عن ضبط معمل للغش الصناعي والقبض على صاحبه في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، ان "دوريات نجدة الزعفرانية ومفارز قسم الشرطة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى تمكنت من ضبط معمل لصناعة المصابيح الكهربائية (غير مجاز) ضمن شارع الشركات" .

وأضافت ان "صاحب المعمل يستخدم (الغش الصناعي) حيث يقوم بوضع علامات تجارية على الكارتون غير موجودة في الأسواق وبيعها".

وأشارت الى انه "تم غلق المعمل وتسليم صاحبه إلى الجهات المختصة أصوليا".