ممثل بارزاني في سوريا.. لقاءان منفصلان وتأكيد على أهمية الوحدة داخل البيت الكردي

اجتمع حميد دربندي ممثل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وذكرت وسائل إعلام كردية، أن"دربندي نقل رسالة بارزاني إلى قائد "قسد"، والتي تتضمّن التأكيد على أهمية الوحدة داخل البيت الكردي ومواجهة التحديات الراهنة في سوريا".

من جانبه، أكّد مظلوم عبدي، أن"المرحلة الحالية في سوريا تتطلّب تضافر جهود جميع الأطراف في كردستان لتحقيق السلام والاستقرار وحماية مصالح وإنجازات الشعب الكردي".

كما التقى دربندي، مساء اليوم الاثنين، رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKSفي مكتبها بمدينة قامشلو بسوريا.

وناقش دربندي مع رئاسة المجلس، "عدداً من الملفات التي تعنى بالوضع الكردي السوري".

وتوجّه دربندي اليوم الاثنين إلى شمال شرق سوريا، بهدف إجراء لقاءين منفصلين مع المجلس الوطني الكردي في سوريا، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.