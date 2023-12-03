المندلاوي ووزير الخارجية الايراني يتفقان على تنمية العلاقات السياسية والبرلمانية

عقدّ محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة، والوفد النيابي المرافق له، مساء اليوم الأحد ، اجتماعاً موسعاً مع حسين امير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، لمناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوفد النيابي برئاسة المندلاوي مع عبد اللهيان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وضرورة تنميتها على المستويات السياسية والبرلمانية، اضافة إلى الطبية والثقافية والتجارية والتعليمية، كما تطرق لمشكلة عدد من العوائل العراقية الفيلية المتواجدة في إيران منذ عقود ممن لا يمتلكون مستمسكات ثبوتية ، ومعالجة موضوع تصديق شهادات الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الإيرانية، حيث تعهدّ عبد اللهيان والكادر المتقدم بوزارته في العمل على حلها.

وقال المندلاوي : ان سياسة العراق الخارجية مبنية على مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة البلدان، وان العراق يرفض رفضاً قاطعاً فرض العقوبات الاقتصادية على الدول كونها تستهدف الشعوب بالدرجة الاساس، فيما اكد خلال حديثه عن الاحداث في فلسطين انه كرئيس للاتحاد البرلماني العربي قد بعث برقية لعقد اجتماع عاجل خلال الايام المقبلة بخصوص العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة.

بدوره قال عبد اللهيان: انه لا توجد دولتان متقاربتان كما العراق وايران فنحن اسرة واحدة، وان هذه الزيارة تعدّ بادرة خير لتطوير العلاقة على الصعد كافة ، مشيداً بالدور المهم والمميز للعراق على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً أهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد ازاء استمرار الاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني.