بعد ان تعرضت صاحبته الى الابتزاز من قبل موظفين في امانة بغداد .... كشك ماريا يثير تفاعلاً في العراق.. قرار حكومي بإعادته

اثار مقطع فيديو لبكاء فتاة في بغداد تدعى "ماريا" تفاعلاً قوياً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهديم كشك تعمل به بحجة "الضريبة".

وتدير "ماريا" كشك لبيع الوجبات السريعة لطلبة الجامعات في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو يتضمن بكاء فتاة بعد تهديم كشك خاص بها، وطالب رواد مواقع التواصل بإعادة حق الفتاة التي وصفوها بـ"الرائعة وهي تبحث عن مصدر رزقها".

بعد هذا الأمر، كشف مصدر حكومي أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بفتح تحقيق ومحاسبة كل من ابتز ماريا بأسم الدولة.

قبل أن يوجه أمين بغداد عمار موسى كاظم بإعادة كشك ماريا فود وإحالة الموظف المقصر للتحقيق.