النائب المستقل مصطفى سند من سوريا يتحدث عن الواقع الماساوي هناك

تحدث النائب المستقل مصطفى سند عن الواقع الماساوي هناك حيث كان من ضمن الوفد البرلماني العراقي الذي ذهب الى سوريا لدعم الشعب السوري بعد الزلزال الذي ضرب مدنه

وقال النائب سند في منشور له في صفحته على التلكرام الوضع في سوريا مأساوي ، كهرباء اقل من ساعتين باليوم، لا يوجد وقود، المرتبات الشهرية حوالي 20 دولار كذلك دخول العمال والحرف، بينما سعر قنينة الغاز 45 دولار .

واضاف قسد تسيطر على حقول النفط وحقول الحنطة ومصافي التكرير .

مشيرا الى 270 بناية انهارت، وباقي الابنية اخُليت من ساكنيها بسبب قدمها وخوف اهاليها، العوائل في الشوارع والبرد هنا قارس، حصار امريكي وعقوبات على الدولار، حظر طيران وتجارة، وممنوع استيراد اي قطع غيار لاي معدة تعطل سواء طبية او صناعية او غيرها، شعب ودود ومحب للعراق، شعب يدفع ثمن غيره .

واكد ان هناك الاف الجثث تحت الانقاض وبعضهم الان يلفض انفاسه الاخيره بسبب صعوبة الوصول إليه، قصص أليمة حصلت قليل منها رأيناه والكثير اندثر مع العدم .

إنا لله وإنا إليه راجعون

واكد سند في منشور اخر ان الوضع في سوريا لا يسر احد، تقرحت قلوبنا من المنظر

مختتما بالقول إلهي لك الحمد والشكر على كل نعمك