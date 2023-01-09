النزاهة تستقدم مستشار وزارة النفط بتهمة هدر المال العام

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مستشار وزارة النفط؛ بتهمةٍ تتعلَّق بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام مستشار وزارة النفط لشؤون التسويق والاستراتيجيَّات في مركز الوزارة، في موضوع التأخير في تحميل النفط الخام المُصدَّر من شركة تسويق النفط (سومو)".

وأضافت أنَّه "ترتَّب على ذلك قيام الشركة بدفع غرامةٍ تأخيريَّةٍ ماليَّةٍ إلى الشركات المُتعاقد معها؛ جرَّاء التأخير الحاصل في عمليَّة تحميل النفط الخام من موانئ التصدير بين عامي 2016 و2017".

وبينت الدائرة إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".